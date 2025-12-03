Concert à Pennarpig Lieu-dit Kerouspig Cavan
Concert à Pennarpig Lieu-dit Kerouspig Cavan vendredi 16 janvier 2026.
Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du son Cavan Côtes-d'Armor
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Chansons et musique irlandaise avec le groupe Pretty Fair Maids. .
Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
