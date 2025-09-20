[Concert] À pied d’oeuvres ! Dieppe

Musée de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

À PIED D’ŒUVRES ! Concert déambulatoire au cœur du musée

Laissez-vous embarquer dans une expérience artistique originale !

Les artistes de la compagnie Le Théâtre de la Bataille vous invitent à une déambulation musicale et théâtrale à travers les collections maritimes du musée.

Entre musique live, poésie et ambiance portuaire, le patrimoine prend vie autrement, au fil des pas et des sons.

Un moment hors du temps, immersif et vibrant, à ne pas manquer !

Durée 1h15

⏰ Horaires à 10h, 14h et 16h

Réservation conseillée au 02 35 06 61 99 .

Musée de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99

