Concert À quatre voix par l’ensemble Magnétis Sébastien Bouveyron, direction Mortain Mortain-Bocage

Concert À quatre voix par l’ensemble Magnétis Sébastien Bouveyron, direction Mortain Mortain-Bocage mardi 5 août 2025.

Concert À quatre voix par l’ensemble Magnétis Sébastien Bouveyron, direction

Mortain Collégiale Saint Evroult Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 21:00:00

fin : 2025-08-05 22:30:00

Date(s) :

2025-08-05

L’Ensemble Magnétis poursuit son exploration du répertoire à quatre voix de la période baroque avec des œuvres à la richesse mélodique et polyphonique extraordinaire, du mystérieux Concerto Madrigalesco de Vivaldi, avec ses quatre mouvements (lent, vif, lent, vif) ainsi que ses imitations fuguées et ses chromatismes le rapprochant bien plus de la sonate d’église que du concerto de soliste, jusqu’à la flamboyante Suite tirée de l’opéra Abelazer de Purcell, en passant par la Sonate op.10 du compositeur vénitien Giovanni Legrenzi, dans laquelle les trois voix supérieures tissent un dialogue particulièrement intense soutenu par une basse jouant le rôle de fondement harmonique, ou encore les bouleversantes Fantaisies pour orgue An Wasserflüssen Babylon et Vor deinen Thron tret’ ich hiermit de Bach, transcrites pour quatre cordes, et dans lesquelles il métamorphose les chorals luthériens à travers une architecture aussi savante qu’expressive.

L’Ensemble Magnétis poursuit son exploration du répertoire à quatre voix de la période baroque avec des œuvres à la richesse mélodique et polyphonique extraordinaire, du mystérieux Concerto Madrigalesco de Vivaldi, avec ses quatre mouvements (lent, vif, lent, vif) ainsi que ses imitations fuguées et ses chromatismes le rapprochant bien plus de la sonate d’église que du concerto de soliste, jusqu’à la flamboyante Suite tirée de l’opéra Abelazer de Purcell, en passant par la Sonate op.10 du compositeur vénitien Giovanni Legrenzi, dans laquelle les trois voix supérieures tissent un dialogue particulièrement intense soutenu par une basse jouant le rôle de fondement harmonique, ou encore les bouleversantes Fantaisies pour orgue An Wasserflüssen Babylon et Vor deinen Thron tret’ ich hiermit de Bach, transcrites pour quatre cordes, et dans lesquelles il métamorphose les chorals luthériens à travers une architecture aussi savante qu’expressive. .

Mortain Collégiale Saint Evroult Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Concert À quatre voix par l’ensemble Magnétis Sébastien Bouveyron, direction

Ensemble Magnétis continues its exploration of the Baroque four-voice repertoire with works of extraordinary melodic and polyphonic richness, from Vivaldi?s mysterious Concerto Madrigalesco, with its four movements (slow, lively, slow, lively) as well as its fugal imitations and chromaticism that bring it closer to a church sonata than a solo concerto, to the flamboyant Suite from Purcell?s opera Abelazer, via the Sonata op.10 by the Venetian composer Giovanni Legrenzi, in which the three upper voices weave a particularly intense dialogue supported by a bass playing the role of harmonic foundation by the Venetian composer Giovanni Legrenzi, in which the three upper voices weave a particularly intense dialogue supported by a bass playing the role of harmonic foundation, or Bach?s deeply moving organ fantasies An Wasserflüssen Babylon and Vor deinen Thron tret? ich hiermit, transcribed for four strings, in which he transforms Lutheran chorales through an architecture as skilful as it is expressive.

German :

Das Ensemble Magnétis setzt seine Erkundung des vierstimmigen Barockrepertoires mit Werken von außergewöhnlichem melodischem und polyphonem Reichtum fort, von Vivaldis geheimnisvollem Concerto Madrigalesco mit seinen vier Sätzen (langsam, lebhaft, langsam, lebhaft), seinen fugierten Imitationen und Chromatiken, die es eher einer Kirchensonate als einem Solokonzert ähneln lassen, bis hin zur flammenden Suite aus Purcells Oper Abelazer, der Sonate op. 10 von Legrenzi des venezianischen Komponisten Giovanni Legrenzi, in der die drei Oberstimmen einen besonders intensiven Dialog führen, der von einem Bass als harmonischem Fundament unterstützt wird, oder Bachs erschütternde Orgelfantasien An Wasserflüssen Babylon und Vor deinen Thron tret? ich hiermit, die für vier Streicher transkribiert wurden und in denen er lutherische Choräle durch eine ebenso kunstvolle wie ausdrucksstarke Architektur verwandelt.

Italiano :

L’Ensemble Magnétis continua la sua esplorazione del repertorio a quattro voci del periodo barocco con opere di straordinaria ricchezza melodica e polifonica, dal misterioso Concerto Madrigalesco di Vivaldi, con i suoi quattro movimenti (lento, vivace, lento, vivace) e le sue imitazioni fugali e cromatismi che lo avvicinano più a una sonata da chiesa che a un concerto solistico, alla fiammeggiante Suite dall’opera Abelazer di Purcell, passando per la Sonata op. 10 del compositore veneziano Giovanni Legrenzi, in cui le tre voci superiori intessono un dialogo particolarmente intenso sostenuto da un basso che svolge il ruolo di fondamento armonico, o le toccanti Fantasie per organo e violino del compositore veneziano Giovanni Legrenzi, in cui le tre voci superiori intessono un dialogo particolarmente intenso sostenuto da un basso che svolge il ruolo di fondamento armonico, o le fantasie per organo An Wasserflüssen Babylon e Vor deinen Thron tret? ich hiermit, trascritte per quattro archi, in cui Bach trasforma i corali luterani attraverso un’architettura tanto sapiente quanto espressiva.

Espanol :

El Ensemble Magnétis prosigue su exploración del repertorio a cuatro voces del Barroco con obras de una extraordinaria riqueza melódica y polifónica, desde el misterioso Concierto Madrigalesco de Vivaldi, con sus cuatro movimientos (lento, vivo, lento, vivo) y sus imitaciones fugadas y cromatismo que lo acercan más a una sonata de iglesia que a un concierto solista, hasta la flamígera Suite de la ópera Abelazer de Purcell, pasando por la Sonata op.10 del compositor veneciano Giovanni Legrenzi, en la que las tres voces superiores tejen un diálogo particularmente intenso apoyadas en un bajo que desempeña el papel de base armónica, o las profundamente conmovedoras Fantasías para órgano y violín 10 del compositor veneciano Giovanni Legrenzi, en las que las tres voces superiores tejen un diálogo particularmente intenso apoyadas en un bajo que desempeña el papel de base armónica, o las profundamente conmovedoras fantasías para órgano An Wasserflüssen Babylon y Vor deinen Thron tret? ich hiermit, de Bach, transcritas para cuatro cuerdas, en las que transforma los corales luteranos mediante una arquitectura tan hábil como expresiva.

L’événement Concert À quatre voix par l’ensemble Magnétis Sébastien Bouveyron, direction Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-07-11 par OTGTM BIT Granville