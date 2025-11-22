Concert A Queen of Magic Houssen

Concert A Queen of Magic

Plus de deux heures de show pour replonger dans l’univers unique de Queen… 50 ans après, l’émotion reste intacte !

Un concert hommage à Queen arrive à Houssen !

Sur scène 4 musiciens, 1 chanteur et 4 choristes passionnés qui feront revivre la magie de Freddy Mercury et de son groupe mythique.

Au programme des classiques incontournables comme We Are the Champions , Somebody to Love , des arrangements inspirés du Live Aid et de Wembley, mais aussi des moments plus intimes avec des versions inédites comme Love of My Life

