Concert à Romilly-sur-Seine Voyage dans les Balkans Romilly-sur-Seine

Concert à Romilly-sur-Seine Voyage dans les Balkans

70 Av. Pierre Brossolette, 10100 Romilly-sur-Seine

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Samedi 17 Janvier 2026 à Romilly-sur-Seine c’est Concert !

Un voyage dans les Balkans ça vous dit ? Ce concert Placé sous le signe de l’ouverture aux musiques du monde, l’Harmonie de Romilly (SMR) & le groupe La Pêche vous propose un programme riche et varié. Les 40 musiciens qui constituent cet orchestre multigénérationnel vous feront voyager, rêver et découvrir de nouvelles sonorités.e !

Un concert haut en couleur pour ce début d’année 2026 !

Durée 2h30 avec entracte. .

70 Av. Pierre Brossolette, 10100 Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 72 25

