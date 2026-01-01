Concert à Romilly-sur-Seine Voyage dans les Balkans Romilly-sur-Seine
Concert à Romilly-sur-Seine Voyage dans les Balkans Romilly-sur-Seine samedi 17 janvier 2026.
Concert à Romilly-sur-Seine Voyage dans les Balkans
70 Av. Pierre Brossolette, 10100 Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Le Samedi 17 Janvier 2026 à Romilly-sur-Seine c’est Concert !
Un voyage dans les Balkans ça vous dit ? Ce concert Placé sous le signe de l’ouverture aux musiques du monde, l’Harmonie de Romilly (SMR) & le groupe La Pêche vous propose un programme riche et varié. Les 40 musiciens qui constituent cet orchestre multigénérationnel vous feront voyager, rêver et découvrir de nouvelles sonorités.e !
Un concert haut en couleur pour ce début d’année 2026 !
Durée 2h30 avec entracte. .
70 Av. Pierre Brossolette, 10100 Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 72 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert à Romilly-sur-Seine Voyage dans les Balkans Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise