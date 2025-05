Concert à Saint-Cirgues les Sepanous revisitent Brassens – Saint-Cirgues, 30 mai 2025 20:00, Saint-Cirgues.

Lot

Concert à Saint-Cirgues les Sepanous revisitent Brassens café de la Paix Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Les Préalables, Le Collectif Nous Autres est heureux de vous proposer ce bel événement !

Les Sépanous revisitent le répertoire de Georges Brassens. Pas question de laisser ses chansons dans une guitare pendant qu’il passe sa mort en vacances. Ils répètent après lui les mots qu’il a tressés. Maintenant, ils ont rendez-vous avec vous ! (En partenariat avec l’association Chapeau!)

Ce concert sera un préalable à un Festival 2026 en train de se construire sur notre territoire avec des associations locales, des habitant.e.s…

Les 30, 31 mai et 1er juin, nous vous avons concocté un beau programme, mais pour certains spectacles une réservation s’impose !

Vendredi 30 mai à 20h

Les Sépanous revisitent le répertoire de Georges Brassens. Pas question de laisser ses chansons dans une guitare pendant qu’il passe sa mort en vacances. Ils répètent après lui les mots qu’il a tressés. Maintenant, ils ont rendez-vous avec vous ! (En partenariat avec l’association Chapeau!)

Tout Public

Café de la Paix46210 Saint-Cirgues

Participation au chapeau

Petite restauration gourmand .

café de la Paix

Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie

English :

Les Préalables, Le Collectif Nous Autres is delighted to bring you this great event!

Les Sépanous revisit the repertoire of Georges Brassens. There’s no question of leaving his songs in a guitar while he dies on vacation. They repeat after him the words he weaved. Now, they have a date with you! (In partnership with the association Chapeau!)

This concert will be a prelude to a Festival 2026 being built on our territory with local associations, residents…

German :

Les Préalables, Das Collectif Nous Autres freut sich, Ihnen diese schöne Veranstaltung anbieten zu können!

Les Sépanous überarbeiten das Repertoire von Georges Brassens. Keine Frage, dass sie seine Lieder in einer Gitarre zurücklassen, während er seinen Tod im Urlaub verbringt. Sie sprechen ihm die Worte nach, die er eingeflochten hat. Jetzt haben sie eine Verabredung mit Ihnen! (In Zusammenarbeit mit dem Verein Chapeau!)

Dieses Konzert ist eine Vorstufe des Festivals 2026, das in unserer Region mit lokalen Vereinen, Einwohnern usw. aufgebaut wird.

Italiano :

Les Préalables, Le Collectif Nous Autres sono lieti di presentarvi questo grande evento!

Les Sépanous rivisitano il repertorio di Georges Brassens. Non si tratta di lasciare le sue canzoni in una chitarra mentre muore in vacanza. Ripetono dopo di lui le parole che ha tessuto. Ora hanno un appuntamento con voi! (In collaborazione con l’associazione Chapeau!)

Questo concerto sarà un preludio al Festival 2026, che si sta costruendo nella nostra regione con l’aiuto delle associazioni locali e dei residenti…

Espanol :

Les Préalables, Le Collectif Nous Autres se complace en presentarles este gran acontecimiento

Les Sépanous revisitan el repertorio de Georges Brassens. No se trata de dejar sus canciones en una guitarra mientras muere de vacaciones. Repiten después de él las palabras que ha tejido. ¡Ahora tienen una cita con usted! (En colaboración con la asociación Chapeau!)

Este concierto será el preludio del Festival 2026, que se está construyendo actualmente en nuestra región con la ayuda de las asociaciones locales y los vecinos…

L’événement Concert à Saint-Cirgues les Sepanous revisitent Brassens Saint-Cirgues a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Vallée de la Dordogne