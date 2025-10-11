Concert à Saint-Nazaire : Les rencontres Musicâme Eglise Notre Dame d’Espérance Saint-Nazaire

Concert à Saint-Nazaire : Les rencontres Musicâme Eglise Notre Dame d’Espérance Saint-Nazaire samedi 11 octobre 2025.

Concert à Saint-Nazaire : Les rencontres Musicâme Eglise Notre Dame d’Espérance Saint-Nazaire Samedi 11 octobre, 20h30 25€ | Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans

Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08

Vivez un concert de musique classique unique à Saint-Nazaire : opéra, tango et émotion, de Vivaldi à Queen avec Musicâme France.

### ** De Vivaldi à Queen, un voyage musical universel entre classique, opéra, tango et émotion.**

Musicâme France en concert à Saint-Nazaire venez vivre un moment d’exception avec un programme, lumineux et généreux — parfait pour une soirée musicale entre rêve, virtuosité et émotion.

De Vivaldi à Queen, de Verdi à Piazzolla, de Bach à Armstrong, ce concert tisse un lien raffiné entre les grands chefs-d’œuvre classiques, les fantaisies opératiques, le tango moderne et les musiques populaires réinventées.

Un parcours sensible et vibrant qui révèle la musique dans toutes ses couleurs — entre élégance, puissance et lumière.

Issam Garfi Flûte, Daniel Adrian Ispas Violon-Solo, Sara Isabel Ispas 2nd Violon, Pascale Pergaix Alto, Anaïs Maignan Cello

Programme

* F.Schubert : Ave Maria

* J.Brahms : Danse Hongroise n°5

* C.P.E.Bach : Concerto pour flûte en Ré min. – Andante & Allegro Molto

* P.Sarasate : Airs bohémiens

* F.Mercury/Queen : We are the champions

* J.S.Bach : Aria

* A.Piazzolla : Libertango

* P.I.Tchaïkovsky : Valse de la belle au bois dormant

* G.Verdi : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra “La Traviata“

* L.Amstrong : What a wonderful world

* A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’hiver”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T21:45:00.000+02:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-saint-nazaire-musicame/ 07.49.97.97.08

Eglise Notre Dame d’Espérance 2 Av. Léon Jouhaux 44600 Saint-Nazaire Pertuischaud Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique