Concert à Sceaux: Les rencontres Musicâme Eglise St Jean-Baptiste Sceaux Samedi 31 janvier 2026, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Avec plus de 100 villes parcourues, Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

**Musicâme France en concert, pour la première fois à Sceaux**

Le 31 janvier 2026, découvrez l’Ensemble Musicâme France dans le cadre magnifique de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Portés par cinq merveilleux et talentueux musiciens, ils vous offriront une soirée de musique classique aussi intense qu’inoubliable.

**Réservez dès maintenant !**

Artistes :

Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Jan Orawiec, 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Florian Deschodt ; Violoncelle Sary Khalife

**Programme:**

* J. Williams : Harry Potter “Hedwig’s Theme”

* J.S.Bach : Suite en Si mineur

* C. Mansell : Requiem for a Dream “Lux Aeterna”

* S. Rachmaninov : Vocalise n°14

* C. Saint-Saëns : Danse macabre

* E. Elgar : Variations Enigma “Nimrod”

* C. P. E. Bach : Concerto pour flûte en La mineur

* F. Schubert : Ave Maria

* A. Vivaldi : Les 4 saisons : “l’été”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T21:15:00.000+01:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-sceaux-musicamefrance/

Eglise St Jean-Baptiste 1 Rue du Docteur Berger 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

