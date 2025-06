Concert à Sérignac: Orchestre d’Harmonie de Puy-l’Evêque Sérignac 4 juillet 2025 20:30

Lot

Concert à Sérignac: Orchestre d’Harmonie de Puy-l’Evêque Salle des fêtes Sérignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

L’Union musicale de Puy-l’Evêque donne un concert dans la salle des fêtes de Sérignac

.

Salle des fêtes

Sérignac 46700 Lot Occitanie unionmusicaleple@gmail.com

English :

The Union musicale de Puy-l’Evêque gives a concert in the Sérignac village hall

German :

Die Union musicale de Puy-l’Evêque gibt ein Konzert in der Festhalle von Sérignac

Italiano :

L’Union musicale de Puy-l’Evêque tiene un concerto nella sala del villaggio di Sérignac

Espanol :

La Union musicale de Puy-l’Evêque ofrece un concierto en la sala de fiestas de Sérignac

L’événement Concert à Sérignac: Orchestre d’Harmonie de Puy-l’Evêque Sérignac a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Cahors Vallée du Lot