Concert à St Séverin : Soprano & Orgue église St Séverin Paris

Soprano & Orgue : Nativité – Épiphanie

Airs Sacrés & Cantates :

HAENDEL – BACH – VIVALDI – MOZART

Géraldine CASEY, Soprano obtient les diplômes supérieurs d’Exécution, de Concertiste et d’Excellence à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Sa voix étendue rayonne dans beaucoup de production au Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Opéras de Massy, Rennes, Bordeaux et St Pétersbourg, Varsovie, Santander, Shanghaï.

Vincent Grappy, Orgue : à Blois, sa ville natale où il est titulaire de l’orgue de la cathédrale Saint-Louis. Lauréat des concours internationaux d’orgue de la Ville de Paris et de Chartres lui offrent l’opportunité de concerts en France, États-Unis, Japon, Brésil, Europe. Au premier semestre 2025 il a été professeur d’orgue/clavecin à Oberlin College aux USA.

Airs Sacrés & Cantates : HAENDEL – BACH – VIVALDI – MOZART.

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T16:00:00+02:00_2026-01-10T17:00:00+02:00

église St Séverin rue des prètres St Séverin 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1978090775759?aff=oddtdtcreator