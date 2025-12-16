Concert à St Séverin : Soprano & Orgue église St Séverin Paris
Concert à St Séverin : Soprano & Orgue église St Séverin Paris samedi 10 janvier 2026.
Soprano & Orgue : Nativité – Épiphanie
Airs Sacrés & Cantates :
HAENDEL – BACH – VIVALDI – MOZART
Géraldine CASEY, Soprano obtient les diplômes supérieurs d’Exécution, de Concertiste et d’Excellence à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Sa voix étendue rayonne dans beaucoup de production au Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Opéras de Massy, Rennes, Bordeaux et St Pétersbourg, Varsovie, Santander, Shanghaï.
Vincent Grappy, Orgue : à Blois, sa ville natale où il est titulaire de l’orgue de la cathédrale Saint-Louis. Lauréat des concours internationaux d’orgue de la Ville de Paris et de Chartres lui offrent l’opportunité de concerts en France, États-Unis, Japon, Brésil, Europe. Au premier semestre 2025 il a été professeur d’orgue/clavecin à Oberlin College aux USA.
Airs Sacrés & Cantates : HAENDEL – BACH – VIVALDI – MOZART.
Le samedi 10 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T17:00:00+01:00
fin : 2026-01-10T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T16:00:00+02:00_2026-01-10T17:00:00+02:00
église St Séverin rue des prètres St Séverin 75005 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1978090775759?aff=oddtdtcreator