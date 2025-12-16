Concert À table ! Sainte-Croix-aux-Mines

Concert À table !

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

The Christmas vacations are over, and it’s time to go back to school. But this morning, as soon as they wake up, one of the children is sick: he has eaten too much over the holiday period. Nevertheless, everyone heads off to school.

En partenariat avec La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale dans le cadre du PAT

Avec Jean-Michel Rey et compagnie

Terminées les vacances de Noël, il faut reprendre le chemin de l’école. Mais, ce matin, dès le réveil, un des enfants est malade il a trop mangé pendant la période des fêtes. Tout le monde va néanmoins se mettre en route pour l’école.

Tout public à partir de 6 ans

Apportez une denrée non périssable (conserve, riz, pâtes, aliment pour bébé, produits d’hygiène) qui seront ensuite offerts aux Restos du ¿. Ce sera votre ticket d’entrée ! .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

English :

