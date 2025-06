Concert A Tempo Neufmanil 29 juin 2025 07:00

Ardennes

Concert A Tempo Eglise de Neufmanil Neufmanil Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Le chœur A Tempo vous invite à un moment musical.

.

Eglise de Neufmanil

Neufmanil 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 56 actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr

English :

The A Tempo choir invites you to a musical moment.

German :

Der Ch?ur A Tempo lädt Sie zu einem musikalischen Moment ein.

Italiano :

Il coro A Tempo vi invita a godere di un momento musicale.

Espanol :

El coro A Tempo le invita a disfrutar de un momento musical.

L’événement Concert A Tempo Neufmanil a été mis à jour le 2025-06-18 par Ardennes Tourisme