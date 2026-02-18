Concert A Tout Vent conservatoire Patricia Petitbon

Montargis Loiret

15

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

2026-03-06

Concert A tout vent

Le vendredi 6 mars prochain, les professeurs du Conservatoire Patricia Petibon de Montargis, organisent un concert rare où les instruments à vent dévoilent toute la richesse de leur personnalité sonore.

Entre la douceur des bois, l’éclat des cuivres, le public est invité à un véritable voyage musical, à travers des styles et des époques variés, au cœur des timbres, des textures et de grandes respirations partagées. 15 .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30 conservatoire@montargis.fr

Concert A tout vent

