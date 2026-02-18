Concert A Tout Vent conservatoire Patricia Petitbon Montargis
Concert A Tout Vent conservatoire Patricia Petitbon Montargis vendredi 6 mars 2026.
Concert A Tout Vent conservatoire Patricia Petitbon
Montargis Loiret
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 23:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Concert A tout vent
Le vendredi 6 mars prochain, les professeurs du Conservatoire Patricia Petibon de Montargis, organisent un concert rare où les instruments à vent dévoilent toute la richesse de leur personnalité sonore.
Entre la douceur des bois, l’éclat des cuivres, le public est invité à un véritable voyage musical, à travers des styles et des époques variés, au cœur des timbres, des textures et de grandes respirations partagées. 15 .
Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30 conservatoire@montargis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert A tout vent
L’événement Concert A Tout Vent conservatoire Patricia Petitbon Montargis a été mis à jour le 2026-02-18 par ADRT45