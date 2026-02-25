Concert à trois voix Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

A l’occasion de la journée des droits des femmes, l’association Citoyennes pour l’Europe veut mettre en valeur des femmes compositrices issues de pays membres de l’Union européenne. De Rome à Bruxelles, la vie et l’oeuvre de six compositrices seront évoquées par l’actrice Sophie BOUREL et par Anne-Charlotte REMOND, musicologue et productrice à France Musique. Inès HALIMI, compositrice et cantatrice française interprétera l’une de ses œuvres. Cet évènement permettra de rappeler qu’à travers des siècles, la Musique a été un lien essentiel entre les Européens.

Concert et discussion à l’occasion de la journée des droits des femmes

Le mardi 10 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Envoyez-nous un mail pour vous inscrire à : maison.asso.07@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



