AGENDA · Uccle
Concert à Uccle : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Waxmann Église Saint-Pierre Uccle
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Uccle
Informations pratiques
Concert à Uccle : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Waxmann Église Saint-Pierre Uccle Samedi 19 septembre, 20h00
Le 19 septembre à 20h00, vivez un concert classique unique à Uccle avec l’Ensemble Musicâme France. Un événement à ne pas manquer !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T21:15:00.000+02:00
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Église Saint-Pierre Parvis Saint-Pierre Uccle, 1180 Uccle