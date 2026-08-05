Informations pratiques

Concert à Uccle : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Vivaldi, Bach, Weber, Piazzolla, Waxmann Église Saint-Pierre Uccle Samedi 19 septembre, 20h00

Le 19 septembre à 20h00, vivez un concert classique unique à Uccle avec l’Ensemble Musicâme France. Un événement à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T21:15:00.000+02:00

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Église Saint-Pierre Parvis Saint-Pierre Uccle, 1180 Uccle



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