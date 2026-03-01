Concert à un et deux pianos Saint-Valery-en-Caux
Concert à un et deux pianos Saint-Valery-en-Caux dimanche 22 mars 2026.
Concert à un et deux pianos
Ecole de Musique Salle Reinhardt Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Concert de piano avec l’Ecole de Musique de la Côte d’Albâtre avec Bénédicte Marchais et Danièle Arpajou. De Brahms à Rachmaninov, de Ravel à Debussy, de Lizt à Bach et en passant par Rameau.
A 17h00 à la salle Reinhardt.
Entrée libre .
Ecole de Musique Salle Reinhardt Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90
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English : Concert à un et deux pianos
L’événement Concert à un et deux pianos Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre