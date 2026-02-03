Concert à Vauclair L’Ensemble Vocal Cyr’Accord

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:30:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Ensemble Vocal Cyr’Accord, créé en 1994 et dirigé par Philippe Huart, réunit une trentaine de choristes au sein d’un chœur mixte dynamique. Leur répertoire varié met à l’honneur les grandes voix de la chanson française, d’Aznavour à Brel, en passant par Piaf, Polnareff, Sanson ou Cohen, sans oublier des titres plus contemporains. Chaque concert offre un voyage musical riche en émotions, régulièrement renouvelé par de nouvelles pièces…

RV au Pavillon Vallis Clara à 16h30 ! (durée 1h)

L’Ensemble Vocal Cyr’Accord, créé en 1994 et dirigé par Philippe Huart, réunit une trentaine de choristes au sein d’un chœur mixte dynamique. Leur répertoire varié met à l’honneur les grandes voix de la chanson française, d’Aznavour à Brel, en passant par Piaf, Polnareff, Sanson ou Cohen, sans oublier des titres plus contemporains. Chaque concert offre un voyage musical riche en émotions, régulièrement renouvelé par de nouvelles pièces…

RV au Pavillon Vallis Clara à 16h30 ! (durée 1h) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ensemble Vocal Cyr?Accord, founded in 1994 and directed by Philippe Huart, brings together some thirty choristers in a dynamic mixed choir. Their varied repertoire honors the great voices of French chanson, from Aznavour to Brel, via Piaf, Polnareff, Sanson and Cohen, not forgetting more contemporary titles. Each concert offers a musical journey rich in emotion, regularly renewed by new pieces?

See you at Pavillon Vallis Clara at 4.30pm! (duration: 1 hour)

L’événement Concert à Vauclair L’Ensemble Vocal Cyr’Accord Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Laon