Concert à Vauclair Malice Bouconville-Vauclair

Concert à Vauclair Malice

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

27/02/2026 20:00:00

27/02/2026 21:30:00

2026-02-27

De la pop à Vauclair !

Le projet de la chanteuse Alice Chiaverini qui intègre à son répertoire des standards francophones et anglophones qu’elle ré-interprète à sa manière !

RV au Pavillon Vallis Clara à 20h ! (durée 1h30) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

Pop in Vauclair!

