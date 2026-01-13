Concert à Vauclair Malice Bouconville-Vauclair
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
2026-02-27
De la pop à Vauclair !
Le projet de la chanteuse Alice Chiaverini qui intègre à son répertoire des standards francophones et anglophones qu’elle ré-interprète à sa manière !
RV au Pavillon Vallis Clara à 20h ! (durée 1h30) .
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
English :
Pop in Vauclair!
