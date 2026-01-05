Concert à Versailles : Les rencontres Musicâme Cathédrale Saint-Louis Versailles Dimanche 1 février, 15h00 30€ : prestige = excellente visibilité / 25€: essentiel = bonne visibilité

Avec plus de 100 villes parcourues, Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

### **Musicâme France en concert pour la première fois à Versailles**

Le 1er février 2026 à 15h, venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la sublime Cathédrale Saint-Louis de Versailles pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

### **Programme:**

W.A. Mozart : Requiem (Lacrimosa & Dies Irae)

J.S. Bach : Suite en Si mineur

P.I. Tchaïkovski: Valse de la belle au bois dormant

S. Rachmaninov : Vocalise n°14

C. Saint-Saëns : Danse macabre

E. Elgar : Variations Enigma “Nimrod”

C. P. E. Bach : Concerto pour flûte en La mineur

F. Schubert : Ave Maria

A. Vivaldi : Les 4 saisons : “l’été”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T16:15:00.000+01:00

Cathédrale Saint-Louis 4 place Saint-Louis Versailles, Yvelines 78000 Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines



