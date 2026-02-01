Concert à Villeneuve-Saint-Vistre Salle des fêtes Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte
Le samedi 7 février 2026 à 20h30 à la salle des fêtes de Villeneuve-Saint-Vistre, Malvin de Luze rendra homage à Charles Aznavour avec son spectacle Aznavour, de vous à moi . Sur réservation.Tout public
Le samedi 7 février 2026 à 20h30, Malvin de Luze rend hommage à Charles Aznavour avec son spectacle Aznavour, de vous à moi à la salle des fêtes de Villeneuve-Saint-Vistre et Villevotte. Les grands classiques du répertoire d’Aznavour sont revisités avec sensibilité et émotion. Réservation obligatoire. .
Salle des fêtes 1 Ruelle de l’Église Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte 51120 Marne Grand Est contact.fanclubevents@gmail.com
English : Concert à Villeneuve-Saint-Vistre
On Saturday February 7, 2026 at 8:30pm at the Villeneuve-Saint-Vistre village hall, Malvin de Luze will pay tribute to Charles Aznavour with his show Aznavour, de vous à moi . Reservations required.
