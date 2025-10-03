Concert « A Vista de Nas » Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Lanne

Concert « A Vista de Nas » Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Lanne vendredi 3 octobre 2025.

Concert « A Vista de Nas »

Église Saint-Jean-Baptiste SAINT-LANNE Saint-Lanne Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

L’église Saint-Jean-Baptiste accueille le trio « A Vista de Nas » le temps d’un concert.

A Vista de Nas, un trio d’amis tarbais, revisite des chants traditionnels des Pyrénées a capella. Des églises aux vestiaires de rugby en passant par les fêtes de villages, ils font chanter toutes les générations.

Venez donc les rencontrer et profiter de leur spectacle.

Église Saint-Jean-Baptiste SAINT-LANNE Saint-Lanne 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 70 43 mairie.saint.lanne@wanadoo.fr

English :

The Saint-Jean-Baptiste church welcomes the « A Vista de Nas » trio for a concert.

A Vista de Nas, a trio of friends from Tarbes, revisit traditional Pyrenean songs a capella. From churches to rugby dressing rooms and village festivals, they get all generations singing along.

Come and meet them, and enjoy their show.

German :

Die Kirche Saint-Jean-Baptiste empfängt das Trio « A Vista de Nas » für ein Konzert.

A Vista de Nas, ein Trio von Freunden aus Tarbais, interpretiert traditionelle A-cappella-Gesänge aus den Pyrenäen neu. Von Kirchen über Rugby-Umkleidekabinen bis hin zu Dorffesten bringen sie alle Generationen zum Singen.

Lernen Sie sie kennen und genießen Sie ihren Auftritt.

Italiano :

La chiesa Saint-Jean-Baptiste accoglie il trio « A Vista de Nas » per un concerto.

A Vista de Nas, un trio di amici di Tarbes, rivisita a cappella le canzoni tradizionali dei Pirenei. Dalle chiese agli spogliatoi del rugby e alle feste di paese, fanno cantare tutte le generazioni.

Venite a conoscerli e a godervi il loro spettacolo.

Espanol :

La iglesia Saint-Jean-Baptiste acoge al trío « A Vista de Nas » para un concierto.

A Vista de Nas, un trío de amigos de Tarbes, revisita a capella las canciones tradicionales de los Pirineos. De las iglesias a los vestuarios de rugby, pasando por las fiestas de los pueblos, hacen cantar a todas las generaciones.

Venga a conocerlos y a disfrutar de su espectáculo.

