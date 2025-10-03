Concert « A Vista de Nas » Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Lanne
Concert « A Vista de Nas » Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Lanne vendredi 3 octobre 2025.
Concert « A Vista de Nas »
Église Saint-Jean-Baptiste SAINT-LANNE Saint-Lanne Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
L’église Saint-Jean-Baptiste accueille le trio « A Vista de Nas » le temps d’un concert.
A Vista de Nas, un trio d’amis tarbais, revisite des chants traditionnels des Pyrénées a capella. Des églises aux vestiaires de rugby en passant par les fêtes de villages, ils font chanter toutes les générations.
Venez donc les rencontrer et profiter de leur spectacle.
Église Saint-Jean-Baptiste SAINT-LANNE Saint-Lanne 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 70 43 mairie.saint.lanne@wanadoo.fr
English :
The Saint-Jean-Baptiste church welcomes the « A Vista de Nas » trio for a concert.
A Vista de Nas, a trio of friends from Tarbes, revisit traditional Pyrenean songs a capella. From churches to rugby dressing rooms and village festivals, they get all generations singing along.
Come and meet them, and enjoy their show.
German :
Die Kirche Saint-Jean-Baptiste empfängt das Trio « A Vista de Nas » für ein Konzert.
A Vista de Nas, ein Trio von Freunden aus Tarbais, interpretiert traditionelle A-cappella-Gesänge aus den Pyrenäen neu. Von Kirchen über Rugby-Umkleidekabinen bis hin zu Dorffesten bringen sie alle Generationen zum Singen.
Lernen Sie sie kennen und genießen Sie ihren Auftritt.
Italiano :
La chiesa Saint-Jean-Baptiste accoglie il trio « A Vista de Nas » per un concerto.
A Vista de Nas, un trio di amici di Tarbes, rivisita a cappella le canzoni tradizionali dei Pirenei. Dalle chiese agli spogliatoi del rugby e alle feste di paese, fanno cantare tutte le generazioni.
Venite a conoscerli e a godervi il loro spettacolo.
Espanol :
La iglesia Saint-Jean-Baptiste acoge al trío « A Vista de Nas » para un concierto.
A Vista de Nas, un trío de amigos de Tarbes, revisita a capella las canciones tradicionales de los Pirineos. De las iglesias a los vestuarios de rugby, pasando por las fiestas de los pueblos, hacen cantar a todas las generaciones.
Venga a conocerlos y a disfrutar de su espectáculo.
