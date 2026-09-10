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Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine, Église de Vouvant, Le Subdray

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Vouvant · Le Subdray

Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine, Église de Vouvant, Le Subdray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Vouvant
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
18570 Le Subdray
Département
Cher

Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 17h00, 17h30 Église de Vouvant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert cor & orgue donné par Éline Perrotin, professeur de cor à l’École de musique intercommunale du Pays de Fontenay-Vendée et Christine Métay-Segui, organiste en résidence à Vouvant.
Oeuvres de : Planel – D’Indy – Schumann – Saint-Saëns – Tchaikovski -Vierne – Ravel – Barié – De La Presle – Grieg

Église de Vouvant Place de l’Eglise Le Subdray 18570 Cher Centre-Val de Loire
Concert cor & orgue donné par Éline Perrotin, professeur de cor à l’École de musique intercommunale du Pays de Fontenay-Vendée et Christine Métay-Segui, organiste en résidence à Vouvant.

© Rousseau Yves

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