Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine, Église de Vouvant, Le Subdray

Informations pratiques

Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 17h00, 17h30 Église de Vouvant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert cor & orgue donné par Éline Perrotin, professeur de cor à l’École de musique intercommunale du Pays de Fontenay-Vendée et Christine Métay-Segui, organiste en résidence à Vouvant.

Oeuvres de : Planel – D’Indy – Schumann – Saint-Saëns – Tchaikovski -Vierne – Ravel – Barié – De La Presle – Grieg

Église de Vouvant Place de l’Eglise Le Subdray 18570 Cher Centre-Val de Loire

Concert cor & orgue donné par Éline Perrotin, professeur de cor à l’École de musique intercommunale du Pays de Fontenay-Vendée et Christine Métay-Segui, organiste en résidence à Vouvant.

© Rousseau Yves