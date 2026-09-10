Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine, Église de Vouvant, Le Subdray
dimanche 20 septembre 2026 · Église de Vouvant · Le Subdray
Informations pratiques
Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 17h00, 17h30 Église de Vouvant Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Concert cor & orgue donné par Éline Perrotin, professeur de cor à l’École de musique intercommunale du Pays de Fontenay-Vendée et Christine Métay-Segui, organiste en résidence à Vouvant.
Oeuvres de : Planel – D’Indy – Schumann – Saint-Saëns – Tchaikovski -Vierne – Ravel – Barié – De La Presle – Grieg
Église de Vouvant Place de l’Eglise Le Subdray 18570 Cher Centre-Val de Loire
Concert cor & orgue donné par Éline Perrotin, professeur de cor à l’École de musique intercommunale du Pays de Fontenay-Vendée et Christine Métay-Segui, organiste en résidence à Vouvant.
© Rousseau Yves
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