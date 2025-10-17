Concert A2H Le Cargo de Nuit Arles

Concert A2H Le Cargo de Nuit Arles vendredi 17 octobre 2025.

Concert A2H

Vendredi 17 octobre 2025 de 20h à 23h59. Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 23:59:00

2025-10-17

Ce Vendredi 17 Octobre au cargo de nuit à Arles, venez vivre le concert de A2H, un Rappeur, chanteur et guitariste, qui mêle avec brio rap, chanson et blues.

A2H touche par ses textes sincères. Single d’Or avec “Blues” et de Platine avec “Le cœur des filles”, A2H aborde des thèmes essentiels comme le consentement (“Non”) et nous offre des chansons qui accompagnent nos vies.

Fort de plus de 200 concerts et d’une discographie impeccable sur 10 ans, il s’impose comme l’un des parcours les plus cohérents et puissants du rap français. Il a collaboré avec de nombreux artistes français comme Nekfeu, Benjamin Epps ou Monsieur Nov. .

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This Friday, October 17 at the cargo de nuit in Arles, come and enjoy a concert by A2H, a rapper, singer and guitarist who brilliantly blends rap, chanson and blues.

German :

Erleben Sie am Freitag, den 17. Oktober im cargo de nuit in Arles das Konzert von A2H, einem Rapper, Sänger und Gitarristen, der Rap, Chanson und Blues gekonnt miteinander verbindet.

Italiano :

Venerdì 17 ottobre, al cargo de nuit di Arles, potrete assistere al concerto di A2H, rapper, cantante e chitarrista che fonde brillantemente rap, chanson e blues.

Espanol :

Este viernes 17 de octubre en el cargo de nuit de Arles, venga a disfrutar del concierto de A2H, rapero, cantante y guitarrista que mezcla con brillantez rap, chanson y blues.

