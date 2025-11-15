CONCERT A2H + Yffa Rodez

CONCERT A2H + Yffa, samedi 15 novembre à 20h, à la salle de concert Le Club, Rodez

A2HRap

Rappeur, chanteur et guitariste, A2H synthétise toutes ses envies et ses appétits musicaux dans sa musique. Avec plus de 200 concerts depuis ses débuts, A2H s’est forgé une réputation largement justifiée de véritable bête de scène. Assis sur une discographie impeccable s’étalant sur 10 ans, A2H signe l’un des plus beaux runs du rap français. Il a collaboré avec la plus grande partie des artistes français, de Nekfeu à Benjamin Epps en passant par Monsieur Nov.

Assurément A2H nous offre de belles chansons, les plus belles chansons, celles qui partagent nos moments de vie. A2H réussit le tour de force dans la chanson française de faire single d’Or avec Blues , titre qu’il ouvre par un solo de guitare, instrument qui l’accompagne sur disque comme sur scène. Ses thèmes sont plus que jamais d’actualité que ça soit Non qui aborde le sujet du consentement ou son hymne Le cœur des filles single de Platine.

YFFA1ère partieSoul Rap

Chanteuse, rappeuse et compositrice au parcours singulier du Sénégal à Toulouse, Yffa se distingue par des changements de rythmes et une créativité spontanée entrelaçant les énergies du hip-hop, de la soul et de la UK Bass Music. Deux ans après la sortie de son premier morceau, elle a foulé la plupart de scènes toulousaines et a déjà joué en première partie de Chilla et de KT Gorique.

Après avoir participé aux demi-finales du premier tremplin du Rose Festival, elle s’est produite sur la scène du festival du Week-end des Curiosités en 2024.

ELEKTRO JANEDJ Rwose

Collectif de DJ à géométrie variable, articulé autours d’une envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor. Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, et attachez vous à votre liane, ça va balancer… .

English :

CONCERT: A2H + Yffa, Saturday, November 15, 8pm, at Le Club concert hall, Rodez

German :

KONZERT: A2H + Yffa, Samstag, 15. November um 20 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

CONCERTO: A2H + Yffa, sabato 15 novembre alle 20.00, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

CONCIERTO: A2H + Yffa, sábado 15 de noviembre a las 20:00 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

