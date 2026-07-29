Informations pratiques

Douchy-Montcorbon

Concert AALMA DILI

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-29

6 .

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14 chantdesmoutons@gmail.com

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English :

L’événement Concert AALMA DILI Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO