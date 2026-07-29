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AGENDA · Douchy-Montcorbon

Concert AALMA DILI Douchy-Montcorbon

mercredi 29 juillet 2026 · Douchy-Montcorbon

Concert AALMA DILI Douchy-Montcorbon

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lieu dit Les Thibaults
Ville
45220 Douchy-Montcorbon
Département
Loiret
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Douchy-Montcorbon

Concert AALMA DILI

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :
2026-07-29

6  .

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14  chantdesmoutons@gmail.com

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English :

L’événement Concert AALMA DILI Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO