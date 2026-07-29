AGENDA · Douchy-Montcorbon
Concert AALMA DILI Douchy-Montcorbon
mercredi 29 juillet 2026 · Douchy-Montcorbon
Informations pratiques
Douchy-Montcorbon
Concert AALMA DILI
Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 00:00:00
Date(s) :
2026-07-29
6 .
Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14 chantdesmoutons@gmail.com
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English :
L’événement Concert AALMA DILI Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO