Concert ABBA Fever Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert ABBA Fever

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Encore aujourd’hui, les années 70 restent la décennie la plus populaire, la plus éblouissante et la plus folle du siècle dernier. Depuis plus de 20 ans, ABBA Fever est l’héritage de ce groupe unique et rencontre un immense succès ! Que ce soit en Allemagne ou à l’étranger, le spectacle de ces 7 artistes originaires d’Hambourg est devenu la référence dans le monde des tributes ABBA .

ABBA Fever est incontestablement une des meilleures références dans le monde pour représenter ABBA . Le spectacle est un hommage exceptionnel reprenant tous les succès des 4 célèbres suédois. D’ailleurs, il y a quelques années, le jury de Mamma Mia (composé des membres originaux du groupe suédois) leur a remis le prix du meilleur groupe représentant ABBA .

ABBA Fever entreprend, avec le public, un voyage dans le monde chatoyant et coloré des années 70 par son talent et sa créativité depuis plus de 18 ans. Les nombreux fans assistent à un réel concert LIVE de 7 artistes. Récompensé à plusieurs reprises, le groupe est véritablement au top. L’interprétation des titres, en mélangeant les voix singulières des deux chanteuses, fait de cette production un véritable concert. Avec des concerts à travers toute l’Europe, chaque année, ABBA Fever déchaîne le public !

Lors de ce spectacle, les générations se rassemblent telle une grande famille, il n’est donc pas surprenant que les artistes de ABBA Fever se sentent, eux-mêmes, comme une grande famille. Si ABBA était sur scène aujourd’hui, cela ressemblerait certainement à l’Original ABBA

Fever.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

