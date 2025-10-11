Concert Abdou Gouband Warelis + Jones Jones ATRIUM Woippy
Concert Abdou Gouband Warelis + Jones Jones ATRIUM Woippy samedi 11 octobre 2025.
Concert Abdou Gouband Warelis + Jones Jones
ATRIUM 39 rue de Bretagne Woippy Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
Date(s) :
2025-10-11
2 trio improjazz
ABDOU GOUBAND WARELIS [France, Pologne]
Sakina Abdou, saxophones alto et tenor
Marta Warelis, piano
Toma Gouband, batterie, pierres, feuilles
JONES JONES [Etats-Unis]
Mark Dresser, contrebasse
Vladimir Tarasov, percussion
Larry Ochs, saxophones Sopranino et TenorTout public
10 .
ATRIUM 39 rue de Bretagne Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13
English :
2 improjazz trio
ABDOU GOUBAND WARELIS [France, Poland]
Sakina Abdou, alto and tenor saxophones
Marta Warelis, piano
Toma Gouband, drums, stones, leaves
JONES JONES [United States]
Mark Dresser, double bass
Vladimir Tarasov, percussion
Larry Ochs, sopranino and tenor saxophones
German :
2 trio improjazz
ABDOU GOUBAND WARELIS [Frankreich, Polen]
Sakina Abdou, Alt- und Tenorsaxophon
Marta Warelis, Klavier
Toma Gouband, Schlagzeug, Steine, Blätter
JONES JONES [Vereinigte Staaten]
Mark Dresser, Kontrabass
Vladimir Tarasov, Schlagzeug
Larry Ochs, Sopranino- und Tenorsaxophon
Italiano :
2 trio improjazz
ABDOU GOUBAND WARELIS [Francia, Polonia]
Sakina Abdou, sassofono contralto e tenore
Marta Warelis, pianoforte
Toma Gouband, batteria, pietre, foglie
JONES JONES [Stati Uniti]
Mark Dresser, contrabbasso
Vladimir Tarasov, percussioni
Larry Ochs, sassofoni sopranino e tenore
Espanol :
2 trío improjazz
ABDOU GOUBAND WARELIS [Francia, Polonia]
Sakina Abdou, saxos alto y tenor
Marta Warelis, piano
Toma Gouband, batería, piedras, hojas
JONES JONES [Estados Unidos]
Mark Dresser, contrabajo
Vladimir Tarasov, percusión
Larry Ochs, saxos sopranino y tenor
L’événement Concert Abdou Gouband Warelis + Jones Jones Woippy a été mis à jour le 2025-10-06 par AGENCE INSPIRE METZ