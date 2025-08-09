Concert AC/DC Stade de France Saint-Denis

Concert AC/DC Stade de France Saint-Denis mercredi 13 août 2025.

Concert AC/DC

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

AC/DC revient en force avec la suite de sa tournée « Power Up » cet été en Europe ! Pour célébrer 50 ans de rock, Angus Young et sa bande promettent un show explosif. Préparez-vous à vibrer au son mythique du groupe !

.

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

English : Concert AC/DC

AC/DC is back in force with the continuation of its « Power Up » tour this summer in Europe! To celebrate 50 years of rock, Angus Young and his band promise an explosive show. Get ready to vibrate to the legendary sound of the group!

German :

AC/DC meldet sich mit der Fortsetzung ihrer « Power Up »-Tour diesen Sommer in Europa zurück! Um 50 Jahre Rockmusik zu feiern, versprechen Angus Young und seine Band eine explosive Show. Machen Sie sich bereit, zum legendären Sound der Band zu vibrieren!

Italiano :

Gli AC/DC tornano in forze con la continuazione del loro tour « Power Up » quest’estate in Europa! Per celebrare 50 anni di rock, Angus Young e la sua band promettono uno spettacolo esplosivo. Preparatevi a scatenarvi con il leggendario sound della band!

Espanol : Concierto AC/DC

¡AC/DC vuelve con fuerza con la continuación de su gira « Power Up » este verano en Europa! Para celebrar 50 años de rock, Angus Young y su banda prometen un espectáculo explosivo. ¡Prepárate para vibrar con el legendario sonido del grupo!

L’événement Concert AC/DC Saint-Denis a été mis à jour le 2025-08-09 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes