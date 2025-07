Concert Académie Internationale de Musique de Biarritz Biarritz

Concert Académie Internationale de Musique de Biarritz Biarritz dimanche 27 juillet 2025.

Concert Académie Internationale de Musique de Biarritz

1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Concert de clôture du stage avec tous les stagiaires sur scène (musique de chambre, ensembles et orchestres) !

Entrée Libre

Les 30 ans de l’Académie Internationale de Musique de Biarritz !

Quoi de plus formidable que de voir se réunir plus de 80 jeunes, venus de toute la France et pour certains de l’étranger pour se perfectionner ensemble lors d’un stage de musique à Biarritz. L’Académie Internationale de Musique de Biarritz créée il y a 30 ans par Ada Labèque (maman des deux sœurs pianistes) et dirigée depuis 10 ans par Yves Bouillier, également Directeur Artistique de l’Ensemble Orchestral de Biarritz, organise des sessions musicales dans un cadre « bain de Musique » au lycée hôtelier de Biarritz où le plaisir, le partage et la passion de la musique sont les maître-mots. .

1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 37 49 40

English : Concert Académie Internationale de Musique de Biarritz

German : Concert Académie Internationale de Musique de Biarritz

Italiano :

Espanol : Concert Académie Internationale de Musique de Biarritz

L’événement Concert Académie Internationale de Musique de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Biarritz