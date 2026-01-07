Concert Acad’Ô Choeur Grand Rue Jarnac
Concert Acad’Ô Choeur Grand Rue Jarnac samedi 28 février 2026.
Concert Acad’Ô Choeur
Grand Rue Eglise St Pierre Jarnac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-28 20:30:00
2026-02-28
Concert du chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers.
Grand Rue Eglise St Pierre Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Acad’Ô Choeur concert
Concert by the Poitiers academy teenage choir.
