Concert Acad’Ô Choeur Grand Rue Jarnac

Concert Acad’Ô Choeur Grand Rue Jarnac samedi 28 février 2026.

Concert Acad’Ô Choeur

Grand Rue Eglise St Pierre Jarnac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 20:30:00

Date(s) :
2026-02-28

Concert du chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers.
  .

Grand Rue Eglise St Pierre Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Acad’Ô Choeur concert

Concert by the Poitiers academy teenage choir.

L’événement Concert Acad’Ô Choeur Jarnac a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Cognac