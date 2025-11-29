Concert ACAD’ÔCHŒUR à Beauvoir-sur-Niort rue Saint-Jacques Beauvoir-sur-Niort

Concert ACAD’ÔCHŒUR à Beauvoir-sur-Niort

Acad’ÔChœur, le tout premier chœur académique d’adolescents de France, donnera un concert à l’église Saint-Jacques de Beauvoir-sur-Niort à 15h le dimanche 14 décembre 2025.

Sous la direction de Mathias Charton, accompagné au piano par Hélène Bonnet, les 56 jeunes chanteurs proposeront un parcours musical intense et profondément humain. Le programme, construit comme un véritable itinéraire introspectif, mêle polyphonies contemporaines, chants du monde et œuvres phares du répertoire choral d’aujourd’hui.

Le programme Les Voyageurs du Vivant propose une traversée sensible des voix, des cultures et des imaginaires qui composent notre monde. .

