Concert ACAD’ÔCHŒUR à Echiré ÉGLISE NOTRE-DAME Échiré

Concert ACAD’ÔCHŒUR à Echiré

ÉGLISE NOTRE-DAME 69 place de l’église Échiré Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, donnera un concert exceptionnel intitulé Voyageurs du Vivant à l’église Notre-Dame d’Échiré, le samedi 13 décembre 2025 à 16h30.

Sous la direction de Mathias Charton, accompagné au piano par Hélène Bonnet, les 56 jeunes chanteurs proposeront un parcours musical intense et profondément humain. Le programme, construit comme un véritable itinéraire introspectif, mêle polyphonies contemporaines, chants du monde et œuvres phares du répertoire choral d’aujourd’hui.

Le programme Les Voyageurs du Vivant propose une traversée sensible des voix, des cultures et des imaginaires qui composent notre monde. .

ÉGLISE NOTRE-DAME 69 place de l’église Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 16 71 51 acadochoeur@ac-poitiers.fr

English : Concert ACAD’ÔCHŒUR à Echiré

L’événement Concert ACAD’ÔCHŒUR à Echiré Échiré a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 79