Concert Acad’ÔChœur Grand Rue Jarnac

Grand Rue Eglise Saint Pierre Jarnac Charente
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
2026-02-28
Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, donnera un concert exceptionnel intitulé Voyageurs du Vivant à l’église Saint-Pierre de Jarnac, le samedi 28 février 2026 à 20h30.
Grand Rue Eglise Saint Pierre Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 16 71 51 acadochoeur@ac-poitiers.fr
English : Acad’ÔChœur concert
Acad’ÔChœur, the academic teenage choir from the Poitiers academy, will give an exceptional concert entitled Voyageurs du Vivant at the Saint-Pierre church in Jarnac, on Saturday February 28, 2026 at 8:30pm.
