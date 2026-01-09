Concert Acad’ÔChœur Grand Rue Jarnac

Concert Acad’ÔChœur

Grand Rue Eglise Saint Pierre Jarnac Charente

Tarif : 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-28 20:30:00

2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, donnera un concert exceptionnel intitulé Voyageurs du Vivant à l’église Saint-Pierre de Jarnac, le samedi 28 février 2026 à 20h30.

.

Grand Rue Eglise Saint Pierre Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 16 71 51 acadochoeur@ac-poitiers.fr

English : Acad’ÔChœur concert

Acad’ÔChœur, the academic teenage choir from the Poitiers academy, will give an exceptional concert entitled Voyageurs du Vivant at the Saint-Pierre church in Jarnac, on Saturday February 28, 2026 at 8:30pm.

Concert Acad'ÔChœur Jarnac mis à jour le 2026-01-09 par Destination Cognac