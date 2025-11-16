Concert Acad’ÔChoeur Temple de la Rochelle La Rochelle

Concert Acad’ÔChoeur

Temple de la Rochelle 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Acad’ÔChœur, le tout premier chœur académique d’adolescents de France, donne un concert au Temple de La Rochelle.

English : Concert Acad’ÔChoeur

Acad?ÔCh?ur, France’s very first teenage academic ch?ur, gives a concert at the Temple de La Rochelle.

German : Konzert Acad’ÔChoeur

Acad?ÔCh?ur, der allererste akademische Ch?ur für Jugendliche in Frankreich, gibt ein Konzert im Temple von La Rochelle.

Italiano :

L’Acad?ÔCh?ur, il primo coro accademico di adolescenti in Francia, tiene un concerto al Temple de La Rochelle.

Espanol : Concierto Acad’ÔChoeur

Acad?ÔCh?ur, el primer coro académico de adolescentes de Francia, ofrece un concierto en el Temple de La Rochelle.

