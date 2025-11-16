Concert Acad’ÔChoeur Temple de la Rochelle La Rochelle
Concert Acad’ÔChoeur
Temple de la Rochelle 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Acad’ÔChœur, le tout premier chœur académique d’adolescents de France, donne un concert au Temple de La Rochelle.
English : Concert Acad’ÔChoeur
Acad?ÔCh?ur, France’s very first teenage academic ch?ur, gives a concert at the Temple de La Rochelle.
German : Konzert Acad’ÔChoeur
Acad?ÔCh?ur, der allererste akademische Ch?ur für Jugendliche in Frankreich, gibt ein Konzert im Temple von La Rochelle.
Italiano :
L’Acad?ÔCh?ur, il primo coro accademico di adolescenti in Francia, tiene un concerto al Temple de La Rochelle.
Espanol : Concierto Acad’ÔChoeur
Acad?ÔCh?ur, el primer coro académico de adolescentes de Francia, ofrece un concierto en el Temple de La Rochelle.
