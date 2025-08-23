Concert Acapulco Périgueux

Concert Acapulco

Concert Acapulco Périgueux samedi 23 août 2025.

Concert Acapulco

Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23

Date(s) :
2025-08-23

Musique tropicale / Cumbia psyché. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00   .

Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

English : Concert Acapulco

German : Concert Acapulco

Italiano :

Espanol : Concert Acapulco

L’événement Concert Acapulco Périgueux a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Communal de Périgueux