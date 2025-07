Concert « Accord Perdu » Villecomtal

Concert « Accord Perdu » Villecomtal mercredi 23 juillet 2025.

Concert « Accord Perdu »

17 route de Sénepjac Villecomtal Aveyron

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Le groupe Accord Perdu en concert au camping Terre Rouge, à Villecomtal le mercredi 23 juillet.

Après le succès du premier concert le 28 juin dernier, le camping Terre Rouge propose un nouveau concert en plein air en accueillant le groupe aveyronnais Accord Perdu pour une soirée chanson française festive avec accordéon, guitares et bonne humeur garantie. Buvette et Restauration sur place avec le retour du foodtruck Mets et Pains. .

+33 5 65 51 61 42 campingterrerouge@gmail.com

English :

The group Accord Perdu in concert at the Terre Rouge campsite in Villecomtal on Wednesday July 23.

German :

Die Gruppe Accord Perdu gibt am Mittwoch, den 23. Juli, ein Konzert auf dem Campingplatz Terre Rouge in Villecomtal.

Italiano :

Il gruppo Accord Perdu in concerto al campeggio Terre Rouge di Villecomtal mercoledì 23 luglio.

Espanol :

El grupo Accord Perdu en concierto en el camping Terre Rouge de Villecomtal el miércoles 23 de julio.

