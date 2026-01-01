CONCERT ACCORD PERDUS SOUEICHKFÉ Soueich
CONCERT ACCORD PERDUS SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 28 janvier 2026.
CONCERT ACCORD PERDUS
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Début : 2026-01-28 20:00:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Concert à ne pas manquer Accords Perdus au Soueichké !
Concert Accords Perdus à Soueich
Venez découvrir Accords Perdus, duo commingeois de musiciens multi-instrumentistes.
Ils interprètent leurs textes originaux, portés par des compositions personnelles, et revisitent également quelques reprises avec leur univers singulier. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
Don’t miss this concert! Accords Perdus at Soueichké!
