CONCERT ACCORD PERDUS SOUEICHKFÉ Soueich

CONCERT ACCORD PERDUS

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Concert à ne pas manquer Accords Perdus au Soueichké !

Concert Accords Perdus à Soueich

Venez découvrir Accords Perdus, duo commingeois de musiciens multi-instrumentistes.

Ils interprètent leurs textes originaux, portés par des compositions personnelles, et revisitent également quelques reprises avec leur univers singulier. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

Don’t miss this concert! Accords Perdus at Soueichké!

