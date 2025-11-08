Concert Accordémon chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala
le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Chanteur-accordéoniste One-man-accordéon-show survitaminé à base de chanson française et ritmos latinos
Activiste du soufflet élevé en plein air dans le sud-ouest de la France, Damien alias Accordémon revisite son instrument équipé d’un accordéon électronique avec pédale loop. Son univers cumbia-musette mélange les sonorités françaises et latino-américaines. Un one-man-band festif et interactif idéal pour réchauffer le dancefloor. 7 .
le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 50 59 62 76 ophicleide.piccolo@gmail.com
English :
Singer-accordionist One-man-accordion-show featuring French chanson and ritmos latinos
German :
Sänger-Akkordeonist Überdrehte One-Man-Akkordeon-Show mit französischen Chansons und lateinamerikanischen Ritmos
Italiano :
Cantante-fisarmonicista One-man-show con chanson francese e ritmos latinos
Espanol :
Cantante-acordeonista Espectáculo unipersonal de chanson francesa y ritmos latinos
