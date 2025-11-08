Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Accordémon chez Piccolo à Vabre-Tizac le bourg Le Bas Ségala

samedi 8 novembre 2025.

le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala Aveyron

Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Chanteur-accordéoniste One-man-accordéon-show survitaminé à base de chanson française et ritmos latinos
Activiste du soufflet élevé en plein air dans le sud-ouest de la France, Damien alias Accordémon revisite son instrument équipé d’un accordéon électronique avec pédale loop. Son univers cumbia-musette mélange les sonorités françaises et latino-américaines. Un one-man-band festif et interactif idéal pour réchauffer le dancefloor. 7  .

le bourg VABRE TIZAC Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 50 59 62 76  ophicleide.piccolo@gmail.com

English :

Singer-accordionist One-man-accordion-show featuring French chanson and ritmos latinos

German :

Sänger-Akkordeonist Überdrehte One-Man-Akkordeon-Show mit französischen Chansons und lateinamerikanischen Ritmos

Italiano :

Cantante-fisarmonicista One-man-show con chanson francese e ritmos latinos

Espanol :

Cantante-acordeonista Espectáculo unipersonal de chanson francesa y ritmos latinos

