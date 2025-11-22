Concert Accordémon Le Chat Pline Thiviers
Concert Accordémon
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Chanteur accordéoniste One man accordéon show survitaminé à base de chanson française et ritmos latinos
24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Accordémon
Singer-accordionist One-man accordion show featuring French chanson and ritmos latinos
German : Concert Accordémon
Sänger und Akkordeonist One man accordéon show survitaminé à base de chanson française et ritmos latinos
Italiano :
Cantante-fisarmonicista One-man show di fisarmonica con chanson francese e ritmos latinos
Espanol : Concert Accordémon
Cantante-acordeonista Espectáculo unipersonal de chanson francesa y ritmos latinos
L’événement Concert Accordémon Thiviers a été mis à jour le 2025-10-23 par Isle-Auvézère