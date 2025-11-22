Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Accordémon Le Chat Pline Thiviers samedi 22 novembre 2025.

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Début : 2025-11-22
Chanteur accordéoniste One man accordéon show survitaminé à base de chanson française et ritmos latinos
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

English : Concert Accordémon

Singer-accordionist One-man accordion show featuring French chanson and ritmos latinos

German : Concert Accordémon

Sänger und Akkordeonist One man accordéon show survitaminé à base de chanson française et ritmos latinos

Italiano :

Cantante-fisarmonicista One-man show di fisarmonica con chanson francese e ritmos latinos

Espanol : Concert Accordémon

Cantante-acordeonista Espectáculo unipersonal de chanson francesa y ritmos latinos

