Concert Accordéon classique et Violoncelle La Ferté-Bernard

Concert Accordéon classique et Violoncelle La Ferté-Bernard dimanche 2 novembre 2025.

Concert Accordéon classique et Violoncelle

La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 15:30:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

L’ Association MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE , est très heureuse de vous faire part d’ un concert de musique classique ENTREE LIBRE (une quête est réalisée à la fin du concert, 10 à 15% de la recette est reversée à votre paroisse) de l’ Ensemble Improvisation en duo Accordéon classique et Violoncelle – à LA FERTÉ BERNARD à l’EGLISE NOTRE DAME DES MARAIS. Accordéon classique/ Eric BLIN Compositeur de musique de film, soliste et Compositeur invité de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris de 1996 à 2002 et Violoncelle/ Adrien Michel/ Professeur au Conservatoire des Coëvrons de Evron, musicien d’orchestre (Hulencourt Soloists Chamber Orchestra, World Youth Orchestra, Mannheimer Philharmoniker, Ensemble Instrumental de la Mayenne…) tournées européennes (Allemagne, Italie, Suisse, Pologne, Belgique)

Avec le programme suivant Concerto pour 2 violoncelles de Vivaldi Avé Maria de Caccini Symphonie n°9 de Dvorak Cantate n°147 de J-S Bach etc.. .

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 9 67 32 86 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Accordéon classique et Violoncelle La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-09-17 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude