Concert accordéon et violoncelle La Guerche-de-Bretagne

Concert accordéon et violoncelle

3 Rue du Cheval Blanc La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert le Dimanche 19 Avril à la Basilique de La Guerche de Bretagne à 16 h 30.

À l’affiche, un duo singulier formé par Adrien Michel, musicien d’orchestres symphoniques au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musique de film, soliste et compositeur invité de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris, à l’accordéon classique. Ensemble, ils proposent un programme riche et accessible, réunissant de grandes œuvres du répertoire européen Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvořák et d’autres compositeurs majeurs.

1h10 de musique.

Entrée libre (participation aux frais souhaitée) .

3 Rue du Cheval Blanc La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

