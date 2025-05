Concert accordéon, oud et voix – Abbaye de Belloc Urt, 24 mai 2025 19:00, Urt.

Concert accordéon, oud et voix Abbaye de Belloc 585 route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Duo de Jésus Aured et Mohamed Boujalal, deux musiciens de réputation, qu’on ne présente plus dans un répertoire d’improvisation dont ils ont le secret.

Fermez les yeux, ouvrez les oreilles et oubliez ce que vous croyez savoir de l’accordéon et de l’Orient.

Deux univers singuliers se rencontrent, pour donner une conversation musicale à la fois profonde et spontanée, riche d’histoire et d’invention. L’un parle avec les soufflets de l’accordéon et une voix aux mille couleurs, l’autre dialogue avec les cordes sensibles du oud et l’âme des traditions marocaines. Un répertoire métissé, à la croisée des musiques populaires, savantes et improvisées. .

