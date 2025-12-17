Concert accordéon Régis Huiban Quintet Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Concert accordéon Régis Huiban Quintet Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé mardi 3 mars 2026.
Concert accordéon Régis Huiban Quintet
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-03-03 20:30:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Accordéoniste originaire du centre-Bretagne, le musicien Régis Huiban déplie son soufflet depuis plus de 30 ans sur les scènes des musiques du monde. Ses compositions, inspirées des airs traditionnels, racontent les complaintes bretonnes, respirent la gavotte, entremêlent le blues armoricain et la valse à mille temps. En groupe, en duo ou en solo, son expérience scénique débute dans les bals populaires, puis sur les planchers des festoù-noz, en passant par les concerts jazz et world.
Il a réalisé plusieurs albums et revisite aujourd’hui, au fil des rencontres artistiques, ses quatre principales créations discographiques ″Sans-sommeil″ (2005), ″1732″ (2009), ″Le Train Birinik″ (2013) et ″Waiting for tea time″ (2021).
Accordéon, voix Régis Huiban
Guitare Philippe Gloaguen
Contrebasse Pierrick Tardivel
Saxophone Vincent Mascart
Percussions Jérôme Kerihuel
Placement libre Assis
Organisé par le Triskell .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
