Concert accordéon Régis Huiban Quintet Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert accordéon Régis Huiban Quintet

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Accordéoniste originaire du centre-Bretagne, le musicien Régis Huiban déplie son soufflet depuis plus de 30 ans sur les scènes des musiques du monde. Ses compositions, inspirées des airs traditionnels, racontent les complaintes bretonnes, respirent la gavotte, entremêlent le blues armoricain et la valse à mille temps. En groupe, en duo ou en solo, son expérience scénique débute dans les bals populaires, puis sur les planchers des festoù-noz, en passant par les concerts jazz et world.

Il a réalisé plusieurs albums et revisite aujourd’hui, au fil des rencontres artistiques, ses quatre principales créations discographiques ″Sans-sommeil″ (2005), ″1732″ (2009), ″Le Train Birinik″ (2013) et ″Waiting for tea time″ (2021).

Accordéon, voix Régis Huiban

Guitare Philippe Gloaguen

Contrebasse Pierrick Tardivel

Saxophone Vincent Mascart

Percussions Jérôme Kerihuel

Organisé par le Triskell .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

