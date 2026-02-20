Concert Accordéon show Hiacynthe Mac Hénaff L’Épicerie Locale Chez Tonton Gwen Île-Tudy

Concert Accordéon show Hiacynthe Mac Hénaff

L’Épicerie Locale Chez Tonton Gwen 3 rue de l’Église Île-Tudy Finistère

L’accordéoniste intrépide, Hyacinthe Mac Hénaff, vous propose un Accordéon Show original !

Le voyage débute par des sonorités bretonnes et irlandaises, teintées d’histoires locales, avant de basculer vers un univers moderne

– Reggae

– Groove

– Hip-hop

– Jungle

– Électro

Libre participation. .

