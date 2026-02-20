Concert Accordéon show Hiacynthe Mac Hénaff L’Épicerie Locale Chez Tonton Gwen Île-Tudy
Concert Accordéon show Hiacynthe Mac Hénaff L'Épicerie Locale Chez Tonton Gwen Île-Tudy vendredi 27 février 2026.
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
L’accordéoniste intrépide, Hyacinthe Mac Hénaff, vous propose un Accordéon Show original !
Le voyage débute par des sonorités bretonnes et irlandaises, teintées d’histoires locales, avant de basculer vers un univers moderne
– Reggae
– Groove
– Hip-hop
– Jungle
– Électro
Libre participation. .
L’Épicerie Locale Chez Tonton Gwen 3 rue de l’Église Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 32 28 25 42
