Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Accordéon – Salle communal du Bocal Villevieux

Concert Accordéon – Salle communal du Bocal Villevieux dimanche 23 novembre 2025.

Jura

Concert Accordéon  Salle communal du Bocal Place des dames bergerot Villevieux Jura

Tarif :
Gratuit Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :
2025-11-23

Le CFV organise un concert d’accordéon ouvert à tous dans la salle communale de Villevieux.   EUR.

Salle communal du Bocal Place des dames bergerot
Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 28 10 03  f.bagnard@orange.fr

English : Concert Accordéon

German : Concert Accordéon

Italiano :

Espanol :

 

L’événement Concert Accordéon Villevieux a été mis à jour le 2025-04-01 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU