CONCERT ACCORDS PERDUS LE RELAIS DU PIC DU GAR Marignac 13 juillet 2025 19:00

Haute-Garonne

3 Rue Detch Clos Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

2025-07-13

Ce super duo vous propose des compositions françaises, festives et décalées alliant tous les styles musicaux du disco au reggae en passant par la valse.

Ouvert à tous.

Réservation conseillée pour le repas. .

LE RELAIS DU PIC DU GAR 3 Rue Detch Clos

Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

English :

This super-duo offers you festive, offbeat French compositions combining all musical styles from disco to reggae and waltz.

German :

Dieses Superduo bietet Ihnen französische, festliche und schräge Kompositionen, die alle Musikstile von Disco über Walzer bis hin zu Reggae vereinen.

Italiano :

Questo super duo vi proporrà composizioni francesi festose e stravaganti che combinano tutti gli stili musicali, dalla disco al reggae e al valzer.

Espanol :

Este superdúo ofrecerá composiciones francesas festivas y extravagantes que combinan todos los estilos musicales, desde la música disco hasta el reggae y el vals.

