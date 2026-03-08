Concert accoustique

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Concert acoustique souffle pays, poèmes chantés de Maurice Rollinat à la médiathèque à 18h30, suivi d’un apéro-dînatoire.

Entrée prix libre au chapeau (attention places limitées)

Réservation conseillée au 05 55 89 25 48 .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 48

