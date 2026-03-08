Concert accoustique Saint-Sulpice-le-Dunois

Concert accoustique

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Concert acoustique souffle pays, poèmes chantés de Maurice Rollinat à la médiathèque à 18h30, suivi d’un apéro-dînatoire.
Entrée prix libre au chapeau (attention places limitées)
Réservation conseillée au 05 55 89 25 48   .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 48 

