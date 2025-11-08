Concert Acid Arab / DJ Set Le Cargo de Nuit Arles

Concert Acid Arab / DJ Set Le Cargo de Nuit Arles samedi 8 novembre 2025.

Concert Acid Arab / DJ Set

Samedi 8 novembre 2025 de 21h à 3h.

Ouverture des portes à 20 ou 21 Heures selon les places prises !. Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR

Découvrez ACID ARAB en DJ set au CARGO !

Véritable phénomène de la scène électronique, ce duo franco-marocain mélange habilement acid, techno et sonorités orientales pour une expérience immersive et unique. Leur musique captivante vous transportera dans un voyage sonore intense, alliant rythmes hypnotiques et mélodies envoûtantes. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle où l’énergie et la créativité seront au rendez-vous.



Préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit et a frôler le dancefloor! .

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover ACID ARAB in DJ set at CARGO!

German :

Erleben Sie ACID ARAB als DJ-Set im CARGO!

Italiano :

Scoprite gli ACID ARAB in un DJ set al CARGO!

Espanol :

¡Descubre a ACID ARAB en un DJ set en CARGO!

