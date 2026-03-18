Concert Acos Ousse-Suzan
Concert Acos Ousse-Suzan samedi 25 avril 2026.
Concert Acos
Salle Multi-activité Ousse-Suzan Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez passer une excellente soirée en participant au concert de l’ACOS
2 Groupe seront présents Riggs et Macfly
10 € l’entrée
Venez passer une excellente soirée en participant au concert de l’ACOS
2 Groupe seront présents Riggs et Macfly
10 € l’entrée .
Salle Multi-activité Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 73 80 acos40110@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Acos
Come and enjoy a great evening at the ACOS concert
2 bands will be present Riggs and Macfly
10 ? admission
L’événement Concert Acos Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Morcenx