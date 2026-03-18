Concert Acos

Salle Multi-activité Ousse-Suzan Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez passer une excellente soirée en participant au concert de l’ACOS

2 Groupe seront présents Riggs et Macfly

10 € l’entrée

Venez passer une excellente soirée en participant au concert de l’ACOS

2 Groupe seront présents Riggs et Macfly

10 € l’entrée .

Salle Multi-activité Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 73 80 acos40110@gmail.com

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English : Concert Acos

Come and enjoy a great evening at the ACOS concert

2 bands will be present Riggs and Macfly

10 ? admission

L’événement Concert Acos Ousse-Suzan a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Morcenx