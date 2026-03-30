Concert Acoustic Folk Neuvillalais
Concert Acoustic Folk Neuvillalais vendredi 3 avril 2026.
Concert Acoustic Folk
Neuvillalais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Concert Acoustic Folk
3 avril 2026
Venez passer une soirée chaleureuse au son de la folk acoustique ✨
Restauration sur place
Réservation fortement conseillée .
Neuvillalais 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 59 16 39 64
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English :
L’événement Concert Acoustic Folk Neuvillalais a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sillé-Le-Guillaume
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